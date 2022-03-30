ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вони постійно це заявляють: Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

Новость на русском →
Київ, Середа 30 березня 2022 22:23
Вони постійно це заявляють: Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на заяву РФ про "режим тиші" для евакуації з Маріуполя. За її словами, з такими заявами російські окупанти виступають кожного дня.

Про це віце-прем'єр сказала в коментарі РБК-Україна.

"Вони постійно це заявляють. І не дотримуються. Сьогодні теж був (оголошений "режим тиші" для евакуації з Маріуполя, - ред.) і жодного автобусу не пропустили", - сказала Верещук.

Водночас, вона уточнила, що Україна звернулася із відповідним запитом про припинення вогню та забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Відповідь отримана не була.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало "режим тиші" для евакуації Маріуполя до Запоріжжя. Крім того, окупанти заявили про ще один гуманітарний коридор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук Министерство обороны РФ Маріуполь евакуація Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі