Вони постійно це заявляють: Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на заяву РФ про "режим тиші" для евакуації з Маріуполя . За її словами, з такими заявами російські окупанти виступають кожного дня.

Про це віце-прем'єр сказала в коментарі РБК-Україна .

"Вони постійно це заявляють. І не дотримуються. Сьогодні теж був (оголошений "режим тиші" для евакуації з Маріуполя, - ред.) і жодного автобусу не пропустили", - сказала Верещук.

Водночас, вона уточнила, що Україна звернулася із відповідним запитом про припинення вогню та забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Відповідь отримана не була.