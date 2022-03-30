ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Новина українською →
Мариуполь, Среда 30 марта 2022 21:52
В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье Фото: Эвакуационный автобус (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские войска объявили об открытии гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя на 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"ВС РФ с 10:00 31 марта объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", – говорится в заявлении.

Начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев предложил провести эвакуацию с участием представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев и Красного Креста. Оккупанты требуют от Украины объявить "режим тишины" в ответ и письменно оповестить о таком решении РФ и представителей обеих организаций до 06:00.

К слову, российские оккупанты обстреляли Марьинку запрещенными фосфорными снарядами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Мариуполь эвакуация ВС РФ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
35-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
35-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле