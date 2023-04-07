Постійні обстріли та ворожі ракети у Чорному морі: яка ситуація на півдні України

Російські війська продовжують обстрілювати південні області України, застосовуючи важке озброєння. Крім того, РФ вивела у Чорне море носій ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Вночі та зранку окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області, а також Білозерську громаду Херсонської області. Росіяни застосували РСЗВ, артилерію та міномети.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, магазини та ринок. В Очакові двоє осіб отримали поранення.

У Чорному морі станом на ранок 7 квітня зменшився шторм. Тому росіяни вивели 8 кораблів, серед яких надводний ракетоносій. Він може бути споряджений 8 "Калібрами".

"Загроза ракетного удару залишається високою. Мінна небезпека вздовж узбережжя на тлі штормової погоди - підвищена. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь алгоритму дій під час повітряної тривоги", - зазначають військові.

Нагадаємо, вчора РФ завела ракетоносії в пункти базування через шторм.

Як повідомлялося, зранку окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та інфраструктура міста.

Також сьогодні армія РФ атакувала село Станіслав Херсонської області, постраждали двоє дітей та їх мама.

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