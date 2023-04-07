Постоянные обстрелы и вражеские ракеты в Черном море: какая ситуация на юге Украины
Российские войска продолжают обстреливать южные области Украины, применяя тяжелое вооружение. Кроме того, РФ вывела в Черное море носитель ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Ночью и утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области, а также Белозерскую общину Херсонской области. Россияне применили РСЗО, артиллерию и минометы.
В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, магазины и рынок. В Очакове два человека получили ранения.
В Черном море по состоянию на утром 7 апреля уменьшился шторм. Поэтому россияне вывели 8 кораблей, среди которых надводный ракетоноситель. Он может быть снаряжен 8 "Калибрами".
"Угроза ракетного удара остается высокой. Минная опасность вдоль побережья на фоне штормовой погоды - повышена. Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте алгоритм действий во время воздушной тревоги", - отмечают военные.
Напомним, вчера РФ завела ракетоносители в пункты базирования из-за шторма.
Как сообщалось, утром оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, в результате чего повреждены жилые дома и инфраструктура города.
Также сегодня армия РФ атаковала село Станислав Херсонской области, пострадали двое детей и их мама.
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