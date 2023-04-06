Через шторм РФ завела ракетоносії в пункти базування, однак загроза лишається, - ОК "Південь"

У четвер, 6 квітня, держава-агресор Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія, це пов'язано з тим, що на морі бушує шторм. Проте загроза залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".