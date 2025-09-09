ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Постійна рада ОБСЄ підтримала Україну на тлі російського терору, - Сибіга

Вівторок 09 вересня 2025 19:56
UA EN RU
Постійна рада ОБСЄ підтримала Україну на тлі російського терору, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Постійна рада ОБСЄ зібралася на екстрене засідання у зв'язку з посиленням масованих ударів Росії по Україні. Члени Постійної ради висловили Україні свою підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

"Сьогодні у Відні спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на російський терор продемонструвало рішучу підтримку України. Незважаючи на запеклі зусилля, Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини і звірства, вчинені в Україні", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, партнери України - від Фінляндії до Австралії та Японії - зайняли принципову позицію і рішуче засудили ескалацію російського терору. Вони також наголошують, що альтернативи завершенню російської агресії не існує.

Глава МЗС додав, що Україна високо цінує таку широку підтримку та солідарність, а також вдячна за співчуття близьким жертв російських атак.

Екстрене засідання Постійної ради ОБСЄ

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, Сибіга розповів, що Фінляндія за запитом України екстрено скликає засідання Постійної ради ОБСЄ.

Глава МЗС зазначав, що засідання має стати відповіддю на масовані удари РФ по Україні, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ МЗС України Російська Федерація Андрій Сибіга Війна в Україні
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України