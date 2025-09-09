Постійна рада ОБСЄ підтримала Україну на тлі російського терору, - Сибіга
Постійна рада ОБСЄ зібралася на екстрене засідання у зв'язку з посиленням масованих ударів Росії по Україні. Члени Постійної ради висловили Україні свою підтримку.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.
"Сьогодні у Відні спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на російський терор продемонструвало рішучу підтримку України. Незважаючи на запеклі зусилля, Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини і звірства, вчинені в Україні", - зазначив міністр.
За словами Сибіги, партнери України - від Фінляндії до Австралії та Японії - зайняли принципову позицію і рішуче засудили ескалацію російського терору. Вони також наголошують, що альтернативи завершенню російської агресії не існує.
Глава МЗС додав, що Україна високо цінує таку широку підтримку та солідарність, а також вдячна за співчуття близьким жертв російських атак.
Екстрене засідання Постійної ради ОБСЄ
Нагадаємо, вчора, 8 вересня, Сибіга розповів, що Фінляндія за запитом України екстрено скликає засідання Постійної ради ОБСЄ.
Глава МЗС зазначав, що засідання має стати відповіддю на масовані удари РФ по Україні, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.