Постоянный совет ОБСЕ поддержал Украину на фоне российского террора, - Сибига
Постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание в связи с усилением массированных ударов России по Украине. Члены Постоянного совета выразили Украине свою поддержку.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.
"Сегодня в Вене специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на российский террор продемонстрировало решительную поддержку Украины. Несмотря на отчаянные усилия, Россия не избежит ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине", - отметил министр.
По словам Сибиги, партнеры Украины - от Финляндии до Австралии и Японии - заняли принципиальную позицию и решительно осудили эскалацию российского террора. Они также подчеркивают, что альтернативы завершению российской агрессии не существует.
Глава МИД добавил, что Украина высоко ценит такую широкую поддержку и солидарность, а также благодарна за сочувствие близким жертв российских атак.
Экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ
Напомним, вчера, 8 сентября, Сибига рассказал, что Финляндия по запросу Украины экстренно созывает заседание Постоянного совета ОБСЕ.
Глава МИД отмечал, что заседание должно стать ответом на массированные удары РФ по Украине, которые привели к большому количеству жертв среди мирного населения.