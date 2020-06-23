Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 23 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет, евро дорожает на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 30,07 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,61 - 22 июня), продажи - 26,76 (26,82 - 22 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,66 (29,59 - 22 июня), продажи - 30,07 (30,03 - 22 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,42 - 22 июня), продажи 3,87 (3,87 - 22 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,07 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 июня справочный курс на уровне 26,61 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 июня (26,67 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 15-29 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС с одной стороны и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов с другой.

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Автор: Александр Белоус