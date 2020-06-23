Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 23 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає, євро дорожчає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 30,07 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,61 - 22 червня), продажу - 26,76 (26,82 - 22 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,66 (29,59 - 22 червня), продажу - 30,07 (30,03 - 22 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,42 - 22 червня), продажу 3,87 (3,87 - 22 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,64 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 червня довідковий курс на рівні 26,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 червня (26,67 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 15-29 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні коливання курсу гривні можуть вирости через виплати відшкодування ПДВ з одного боку, і потреби в гривневих коштів для сплати податків з іншого.

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Автор: Олександр Білоус