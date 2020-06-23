Колебания могут увеличиться: чего ожидать от курса гривны на этой неделе

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аналитики не прогнозируют выхода курса за пределы 26,5-27 грн/доллар

На этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС с одной стороны и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов с другой. Последнее особенно актуально после резкого сокращения ликвидности в банковской системе.

Об этом РБК-Украина сказал старший аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Всю прошлую неделю курс гривны оставался в рамках ожидаемого коридора с небольшими колебаниями. Аналогично будет складываться ситуация на рынке и на этой неделе, но колебания могут увеличиться", - отметил Котович.

По мнению аналитика, несмотря на возможное колебание курса, это вряд ли приведет к его выходу за пределы коридора 26,5-27 гривен/доллар, по крайней мере в сторону укрепления.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение прошлой недели колебался в узком диапазоне 26,70-26,80 грн/доллар.

В то же время на текущей неделе курс доллара на межбанковском валютном рынке начал падать.

На открытии межбанка 23 июня курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,64 гривен за доллар.

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Автор: Ростислав Шаправский