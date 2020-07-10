Поставщиком "последней надежды" на рынке газа стала государственная компания

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания из группы "Нафтогаз" выиграла конкурс

В Министерстве энергетики определили поставщика "последней надежды" на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение 10 июля приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика "последней надежды". "За" проголосовали 5 членов комиссии.

Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тысячу куб. м с НДС с наценкой 0%.

Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После рассмотрения документов одна из компаний не была допущена к конкурсу.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №529 от 25 июня 2020 года, победителем конкурса становиться компания, которая предложила самую низкую цену газа.

Цена рассчитывается по формуле с наценкой поставщика "последней надежды" и должна быть не выше, чем на 20% от максимальной цены, которая сложилась на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа.

Как отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, при отмене ПСО необходимо определиться с поставщиком "последней надежды", чего сделано не было. Поставщик "последней надежды" сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт.

Отметим, с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определялась по формуле, которая учитывала цену на голландском газовом хабе (ТТF).