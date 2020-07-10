Постачальником "останньої надії" на ринку газу стала державна компанія

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія з групи "Нафтогаз" виграла конкурс

У Міністерстві енергетики визначили постачальника "останньої надії" на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Як наголошується в повідомленні, відповідне рішення 10 липня прийняла Конкурсна комісія з визначення постачальника "останньої надії". "За" проголосували 5 членів комісії.

Цінова пропозиція ТОВ "ДК "Нафтогаз України" - 2711,86 грн за тисячу куб. м з ПДВ з націнкою 0%.

Загалом на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після розгляду документів одна з компаній не була допущена до конкурсу.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів №529 від 25 червня 2020 року, переможцем конкурсу ставати компанія, яка запропонувала найнижчу ціну газу.

Ціна розраховується за формулою з націнкою постачальника "останньої надії" і повинна бути не вище, ніж на 20% від максимальної ціни, яка склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс перехід на ринкові ціни газу для населення на один місяць - з 1 липня на 1 серпня.

Як зазначила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, при скасуванні ПСО необхідно визначитися з постачальником "останньої надії", чого не було зроблено. Постачальник "останньої надії" зможе гарантовано постачати газ споживачу, якщо той не укладе контракт.

Відзначимо, з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), визначалася за формулою, що враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).