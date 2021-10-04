Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на октябрь почти на 40%

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 38% выше, чем в сентябре (12,00 гривен за кубометр).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе компании клиенты поставщика "последней надежды" в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить другую цену на газ. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.