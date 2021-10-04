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Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на октябрь почти на 40%

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 12:11
Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на октябрь почти на 40% Фото: поставщик "последней надежды" повысил цены на газ до 16,56 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 38% выше, чем в сентябре (12,00 гривен за кубометр).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе компании клиенты поставщика "последней надежды" в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить другую цену на газ. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.

На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

ПОН поставляет газ в тех регионах, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.

Отметим, с 1 мая в Украине действует годовая цена газа. Она не может меняться в сторону повышения. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м.

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