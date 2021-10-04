Постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на жовтень майже на 40%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні 2021 року на рівні 16,56 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 38% вища, ніж у вересні (12,00 гривень за кубометр).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ГК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі компанії, клієнти постачальника "останньої надії" протягом 60 днів мають обрати ринкову газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати іншу ціну на газ. Усього в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.