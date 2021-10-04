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Постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на жовтень майже на 40%

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 12:11
Постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на жовтень майже на 40% Фото: постачальник "останньої надії" підвищив ціни на газ до 16,56 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні 2021 року на рівні 16,56 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 38% вища, ніж у вересні (12,00 гривень за кубометр).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ГК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі компанії, клієнти постачальника "останньої надії" протягом 60 днів мають обрати ринкову газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати іншу ціну на газ. Усього в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній.

На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.

ГК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

ПОН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.

Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу. Вона не може змінюватися в бік підвищення. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м.

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