Поставок не буде? В ЄС заявили про виснаження запасів ракет для України

Виснаження європейських арсеналів

За даними джерел видання, знайомих із ходом закритих зустрічей у Брюсселі, країни-члени ЄС уже задіяли свої стратегічні резерви для допомоги Києву. Посадовці попереджають, що засоби протиповітряної оборони стають дефіцитними, а ситуація може погіршитися, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Наразі Європа взяла на себе основну роль у фінансуванні військової допомоги Україні, проте більшість передових озброєнь, зокрема ракети Patriot, виробляються в США.

Конкуренція за ракети Patriot

Ситуацію ускладнює те, що війна в регіоні Перської затоки «спалює» світові запаси перехоплювачів PAC-3. Лише за останні 11 днів союзники США випустили на Близькому Сході понад 1000 таких ракет - це більше, ніж Україна отримала за всі чотири роки з початку повномасштабного вторгнення (близько 600 одиниць).

Через це європейські лідери побоюються, що затяжний конфлікт змусить Вашингтон ще сильніше обмежити експорт ракет, аби поповнити власні склади та потреби союзників у Затоці.

Допомога попри дефіцит

Попри критичну ситуацію, уряд Німеччини спільно з групою європейських країн оголосив про плани передати Україні ще 35 ракет-перехоплювачів. Крім того, на потреби ППО через програми НАТО вже залучено понад 4 млрд доларів.

Водночас Україна пропонує партнерам альтернативне рішення - власні антидронні системи та досвід боротьби з "Шахедами", що дозволило б союзникам не витрачати дорогі ракети Patriot на дешеві безпілотники.