UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Поставлена задача договориться без пауз". В РФ рассказали, чего ждут от переговоров с США в Женеве

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не имеет оптимистичных ожиданий от переговоров с США в Женеве касаемо гарантий безопасности. Впрочем, рассчитывает договориться "без пауз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль, имеет реалистичные ожидания от переговоров, поскольку, по его мнению, США и НАТО будут пытаться затормозить этот процесс.

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН и так далее”, - отметил Рябков.

  • переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января;
  • уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе;
  • дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины накануне переговоров России и Штатов.

В частности, телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники в Белом доме рассказал о подготовке предложений для будущих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЖенева