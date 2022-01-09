"Поставлена задача договориться без пауз". В РФ рассказали, чего ждут от переговоров с США в Женеве

Российская Федерация не имеет оптимистичных ожиданий от переговоров с США в Женеве касаемо гарантий безопасности. Впрочем, рассчитывает договориться "без пауз".

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль, имеет реалистичные ожидания от переговоров, поскольку, по его мнению, США и НАТО будут пытаться затормозить этот процесс.

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН и так далее”, - отметил Рябков.