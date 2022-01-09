"Поставлено завдання домовитися без пауз". У РФ розповіли, чого чекають від переговорів із США у Женеві

Російська Федерація немає оптимістичних очікувань від переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки. Втім, розраховує домовитись "без пауз".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Интерфакс .

"Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одних і тих самих сюжетів, які роками та десятиліттями вивалюються в ОБСЄ, на майданчику РНР тощо”, - відзначив Рябков.

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, Кремль, має реалістичні очікування від переговорів, оскільки, на його думку, США й НАТО намагатимуться загальмувати цей процес.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили ситуацію навколо України напередодні переговорів Росії та Штатів.

Зокрема, телеканал NBC, посилаючись на власні джерела у Білому домі - розповів про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі.