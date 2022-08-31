Поставки по "Северному потоку" упали почти до нуля после начала ремонта

Физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился с 03:00 среды.

В газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза, до около 200 тысяч куб. м в час. Данные оператора "Северного потока" - компании Nord Stream AG - также подтверждают эти показатели.

Ранее "Газпром" сообщал, что прокачка газа по "Северному потоку" будет остановлена с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября.

Напомним, "Газпром" заявлял, что вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком".

Страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Кроме того,"Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.

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