RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля після початку ремонту

Фото: постачання Північним потоком впали майже до нуля після початку ремонту (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Приймання газу "Північного потоку" Німеччиною зупинився майже повністю у зв'язку з початком ремонту єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі, на компресорній станції "Портова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Фізичний потік газу по "Північному потоку" в точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 середи.

У газопровід Opal в цей же момент впав в 5,5 раза, до близько 200 тисяч куб.м на годину. Дані оператора "Північного потоку" - компанії Nord Stream AG - також підтверджують ці показники.

Раніше "Газпром" повідомляв, що прокачування газу по "Північному потоку" буде зупинена з 04:00 31 серпня по 04: 00 3 вересня.

Нагадаємо, "Газпром" заявляв, що вдвічі скоротить постачання газу в Європу "Північним потоком".

Країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть вибирати заходи, за допомогою яких будуть відбуватися скорочення.

Крім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення постачання торкнеться всіх країн ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток