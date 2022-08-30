Во Франции считают, что прекращение поставок российского газа затронет все страны ЕС

Полное прекращение поставок газа из России, которое все еще остается возможным, создаст более сложную ситуацию для всех стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн в интервью телеканалу TMC .

"Существует риск, что Россия, которая уже значительно сократила поставки газа, полностью прекратит их. Это бы создало трудности для всех стран ЕС", - считает Борн.

При этом она отметила, что у стран Евросоюза все еще остается время для того, чтобы подготовится к отопительному сезону.

Борн также в очередной раз призвала население Франции экономить электроэнергию.