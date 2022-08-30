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В "Газпроме" назвали сроки временной остановки "Северного потока"

Новина українською →
Россия, Вторник 30 августа 2022 17:12
В "Газпроме" назвали сроки временной остановки "Северного потока" Фото: в "Газпроме" назвали сроки временной остановки "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская компания "Газпром" остановит экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" уже завтра, 31 августа, рано утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Газпрома", которые приводит ТАСС.

Приостановка работы "Северного потока" произойдет из-за ремонта единственной рабочей турбины. Он запланирован на период с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября.

Напомним, о ремонте турбины газопровода “Северный поток” стало известно еще 19 августа.

На фоне информации о приостановке работы трубопровода цены на газ в Европе резко выросли.

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