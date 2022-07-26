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Россия будет продолжать газовый шантаж Европы, пока ЕС не пересмотрит санкции, - Bloomberg

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Вторник 26 июля 2022 21:00
Россия будет продолжать газовый шантаж Европы, пока ЕС не пересмотрит санкции, - Bloomberg Фото: Россия будет продолжать газовый шантаж Европы, пока ЕС не пересмотрит санкции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кремль, вероятно, будет удерживать жизненно важные газовые потоки в Европу на минимальном уровне, пока Европейский Союз не пересмотрит введенные против России санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Публично Россия утверждает, что технические проблемы, такие как отсутствие документов и обслуживание турбин, заставили ее сократить поставки газа в последние недели. Но на самом деле, по словам людей, знакомых с мнением руководства, Кремль использует сбои в "Северном потоке", чтобы заставить лидеров стран ЕС пересмотреть болезненные санкции, введенные против государства-агрессора.

Источники издания ожидают, что Кремль и "Газпром" будут продолжать находить причины ограничивать потоки, не давая европейским клиентам наращивать поставки, необходимые для удовлетворения спроса зимой.

Представители ЕС уже предупреждают о серьезных экономических сбоях, если потоки не восстановятся, и призывают потребителей сократить использование жизненно важного топлива.

Напомним, "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком". Причиной этого Россия называет остановку еще одной турбины.

Как сообщалось, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

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