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Поставки российской нефти в Чехию восстановятся

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Чехия, Пятница 12 августа 2022 19:43
Поставки российской нефти в Чехию восстановятся Фото: поставки российской нефти в Чехию возобновятся (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Потоки российской нефти в Чехию через нефтепровод "Дружба" возобновятся вечером 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Словацкий оператор нефтепроводов Transpetrol отметил, что поставки восстановится, так как платежи за транзит были разблокированы.

"Сегодня вечером в 20:00 по Гринвичу поток нефти в Чехию будет восстановлен", - сказал представитель Transpetrol.

Поставки по газопроводу "Дружба" в Чехию, Венгрию и Словакию были приостановлены с 4 августа, поскольку российская "Транснефть" не перечислила авансовый платеж за транспортировку. Договор предусматривает 100% предоплату за перекачку нефти.

Напомним, вчера "Укртранснафта" возобновила транзит нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

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