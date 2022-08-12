Поставки российской нефти в Чехию восстановятся
Потоки российской нефти в Чехию через нефтепровод "Дружба" возобновятся вечером 12 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Словацкий оператор нефтепроводов Transpetrol отметил, что поставки восстановится, так как платежи за транзит были разблокированы.
"Сегодня вечером в 20:00 по Гринвичу поток нефти в Чехию будет восстановлен", - сказал представитель Transpetrol.
Поставки по газопроводу "Дружба" в Чехию, Венгрию и Словакию были приостановлены с 4 августа, поскольку российская "Транснефть" не перечислила авансовый платеж за транспортировку. Договор предусматривает 100% предоплату за перекачку нефти.
Напомним, вчера "Укртранснафта" возобновила транзит нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
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