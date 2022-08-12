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Постачання російської нафти до Чехії відновиться

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Чехія, П'ятниця 12 серпня 2022 19:43
Постачання російської нафти до Чехії відновиться Фото: Постачання російської нафти до Чехії відновиться (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Потоки російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновляться ввечері 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Словацький оператор нафтопроводів Transpetrol зазначив, що постачання відновиться, адже платежі за транзит були розблоковані.

"Сьогодні ввечері о 20:00 за Гринвічем потік нафти до Чехії буде відновлено", - сказав представник Transpetrol.

Постачання газопроводом "Дружба" до Чехії, Угорщини та Словаччини було призупинено з 4 серпня, оскільки російська "Транснєфть" не перерахувала авансовий платіж за транспортування. Договір передбачає 100% передоплату за перекачування нафти.

Нагадаємо, вчора "Укртранснафта" відновила транзит нафти по українській ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини.

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