Украина возобновила транзит российской нефти после того, как получила предоплату от венгерской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" .

До этого 4 августа он был остановлен, поскольку российская "Транснефть" не перечислила авансовый платеж за транспортировку. Договор предусматривает 100% предоплату за перекачку нефти.

Сообщается, что "Укртранснафта" возобновила транзит нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Напомним, на этой неделе стало известно, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL предложили оплатить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Накануне средства были перечислены, и транспортировка по украинскому участку возобновилась. Но пока нет информации об оплате транзита в Чехию.

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