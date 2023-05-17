Поставки російської нафти до Індії досягли нового рекордного максимуму, - Reuters

Імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму у квітні. Це ще більше знизило частку африканських сортів нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафтопереробні заводи в Індії по максимуму купують російську нафту. Дані показали, що Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти у квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.

Збільшення імпорту з Росії збільшило частку нафти з Азербайджану, Казахстану та Росії - до 43,6% від загального обсягу імпорту Індією в 4,81 млн барелів на добу минулого місяця.

Reuters пише, що це зменшило частку близькосхідних сортів, на які традиційно припадала основна частина всього імпорту нафти, приблизно до 44%, а африканської нафти - до 3,4% минулого місяця

Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль, за нею йдуть Ірак та Саудівська Аравія. Імпорт нафти з Росії також зріс після того, як Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробний завод країни, збільшив розмір своєї річної імпортної угоди з "Роснафтою".