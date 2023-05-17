Поставки російської нафти до Індії досягли нового рекордного максимуму, - Reuters
Імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму у квітні. Це ще більше знизило частку африканських сортів нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нафтопереробні заводи в Індії по максимуму купують російську нафту. Дані показали, що Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти у квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.
Збільшення імпорту з Росії збільшило частку нафти з Азербайджану, Казахстану та Росії - до 43,6% від загального обсягу імпорту Індією в 4,81 млн барелів на добу минулого місяця.
Reuters пише, що це зменшило частку близькосхідних сортів, на які традиційно припадала основна частина всього імпорту нафти, приблизно до 44%, а африканської нафти - до 3,4% минулого місяця
Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль, за нею йдуть Ірак та Саудівська Аравія. Імпорт нафти з Росії також зріс після того, як Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробний завод країни, збільшив розмір своєї річної імпортної угоди з "Роснафтою".
Нагадаємо, що дані індійського державного кредитора Bank of Baroda свідчать про те, що у 2022 році імпорт російської нафти в Індію зріс у десять разів.
Росія використовує рупію для оплати імпорту товарів з Індії. Таким чином вона намагається зменшити залежність від доларів США.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти до Європи як паливо.
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