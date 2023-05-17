Поставки российской нефти в Индию достигли нового рекордного максимума, - Reuters

Импорт нефти Индией из России вырос до нового рекордного максимума в апреле. Это еще больше понизило долю африканских видов нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии по максимуму покупают российскую нефть. Данные показали, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки российской нефти в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в прошлом месяце. Это составляет около двух пятых от общего объема покупок по стране.

Увеличение импорта из России увеличило долю нефти из Азербайджана, Казахстана и России - до 43,6% от общего объема импорта Индией в 4,81 млн баррелей в сутки в прошлом месяце.

Reuters пишет, что это уменьшило долю ближневосточных сортов, на которые традиционно приходилась основная часть всего импорта нефти, примерно до 44%, а африканской нефти - до 3,4% в прошлом месяце.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия. Импорт нефти из России также вырос после того, как Indian Oil Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, увеличил размер своего годового импортного соглашения с "Роснефтью".