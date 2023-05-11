Минулого року Індія імпортувала у десять разів більше нафти з Росії, - ВВС

Дані індійського державного кредитора Bank of Baroda свідчать про те, що у 2022 році імпорт російської нафти в Індію зріс у десять разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Коштом збільшення закупівель російської нафти Індії вдалось заощадити близько 5 мільярдів доларів. Індія закуповує російську нафту попри те, що західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.

За даними видання, Росія продовжувала продавати енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія. При цьому у 2021 році доля російської нафти на індійському ринку становила лише 2% річного імпорту. За статистикою Bank of Baroda ця цифра виросла майже до 20%.

Попри тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту. Нью-Делі також прямо не засудив вторгнення Росії в Україну.