Минулого року Індія імпортувала у десять разів більше нафти з Росії, - ВВС
Дані індійського державного кредитора Bank of Baroda свідчать про те, що у 2022 році імпорт російської нафти в Індію зріс у десять разів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Коштом збільшення закупівель російської нафти Індії вдалось заощадити близько 5 мільярдів доларів. Індія закуповує російську нафту попри те, що західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.
За даними видання, Росія продовжувала продавати енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія. При цьому у 2021 році доля російської нафти на індійському ринку становила лише 2% річного імпорту. За статистикою Bank of Baroda ця цифра виросла майже до 20%.
Попри тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту. Нью-Делі також прямо не засудив вторгнення Росії в Україну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за останній рік раніше невідома індійська компанія "Gatik" стала одним із найбільших у світі судновласників, який перевозить російську нафту до Індії для "Роснєфті".
Нагадаємо, що ціни на нафту трохи відновилися у четвер, 4 травня, але не змогли компенсувати падіння більш ніж на 9% у попередні три дні, спричинене побоюваннями щодо попиту з боку основних споживачів.
Зневірившись знайти нові ринки для величезної кількості природного газу, яку вона колись постачала до Європи трубопроводами, Росія поставила перед собою завдання різко збільшити свої можливості експорту палива морем.
Індія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати Москву брати індійську валюту.
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