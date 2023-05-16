Відмовляється від доларів. Росія платить рупіями за імпорт з Індії, - Reuters
Росія використовує рупію для оплати імпорту товарів з Індії. Таким чином вона намагається зменшити залежність від доларів США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання нагадує, що у квітні віце-прем'єр РФ Денис Мантуров заявив про намір країни-агресора вести більше торгових операцій у "національних валютах та валютах дружніх країн". Так вона хоче відмовитись від використання доларів.
При цьому російський "Газпромбанк" став єдиним іноземним банком, який відкрив спеціальний рупійний рахунок в UCO Bank, розповів виконавчий директор UCO Сома Шанкара Прасад.
"З січня сталося близько 19-20 транзакцій (у рупіях)... Усі ці транзакції були індійським експортом до Росії", - розповів Прасад.
Він уточнив, що Росія платить індійським експортерам у рупіях з платежів, які надійшли на рупійний рахунок "Газпромбанку", за декілька операцій з індійськими імпортерами, включаючи купівлю обладнання для вимірювання рівня забруднення довкілля.
За словами Прасада, торгівля нафтою між Росією та Індією все ще не відбувається в рупіях.
Нагадаємо, ще 4 травня у ЗМІ з'являлася інформація про те, щоІндія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях.
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