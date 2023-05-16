Боррель закликав обмежити імпорт індійського палива із російської нафти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля виданню Financial Times .

"Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи... з Індії та виробляються з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів", - сказав головний Боррель.

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, від якої західні країни відмовилися через санкції проти Росії через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів, що дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи та зайняти велику частку ринку.

"Те, що Індія купує російську нафту - це нормально... Але якщо вони використовують це, щоб бути центром переробки російської нафти і продажу нам продуктів переробки... ми повинні діяти", - сказав Боррель.

До вторгнення Росії в Україну Індія зазвичай експортувала до Європи в середньому 154 тисячі барелів на добу дизельного пального та пального для реактивних двигунів. Однак цей показник збільшився до 200 тисяч барелів на добу після того, як ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів із 5 лютого цього року.

Будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, має бути реалізований національною владою, сказав Боррель, припускаючи, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.

"Якщо вони продають, то це тому, що хтось купує. І ми маємо дивитися, хто купує", - сказав він.