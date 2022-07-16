Поставки оружия Украине из Италии оказались под угрозой: что произошло

Итальянский министр обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу главы Кремля Владимира Путина и призвал партии не валить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в парламенте.

"Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы сможем прислать оружие Украине. Это одна из многих серьезных проблем", - сказал Ди Майо.

Он заявил, если правительство развалится, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до выборов.

"Это может привести к параличу, поскольку у правительства не будет полномочий продолжать вооружать Украину, помогать семьям с кризисом стоимости жизни или подписывать новые соглашения для создания запасов в случае, если Россия перекроет краны", - отметил министр.

По словам главы МИД Италии, если правительство падет в среду, то не будет возможности подписывать какие-либо новые энергетические контракты.

"И это серьезно, потому что мы идем к зиме", - отметил Ди Майо.

Он также подчеркнул, что именно премьер Драги является одним из наиболее жестких западных лидеров, которые противостоят политике Путина.

"Поскольку Италия является ключевым членом западного Альянса, который противостоит вторжению России в Украину, Драги был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и замораживание российских валютных резервов, а также поддержал кандидатство Украины в ЕС", - отметил министр.

Политический кризис в Италии

Напомним, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.

После чего министр иностранных дел Италии заявил о выходе из партии "Движение пяти звезд", чтобы сформировать новую парламентскую группу, которая поддерживает правительство премьер-министра Марио Драги. Политик осудил действия Путина.

Впоследствии также стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил об отставке, он пережил вотум недоверия в Сенате, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования "Движением 5 звезд", ключевым союзником коалиции.

Однако президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку Драги. Таким образом, в парламенте страны должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

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