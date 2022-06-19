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Глава МИД Италии раскритиковал свою партию из-за Украины: что известно

Новина українською →
Италия, Воскресенье 19 июня 2022 18:42
Глава МИД Италии раскритиковал свою партию из-за Украины: что известно Фото: Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы. Глава МИД Италии отметил, что, несмотря на то, что все стремятся к миру, президент России Владимир Путин ведет войну.

Луиджи Ди Майо заявил, что члены его партии "Движение 5 звезд" нападают на него с "ненавистью" и создают проблемы для правительства и его репутации среди партнеров по ЕС.

"(Это - ред.) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства", - сказал он.

21 июня в итальянском парламенте должно пройти важное голосование по Украине, где некоторые члены партии "Движение 5 звезд" хотят ограничить свою страну в отправке дополнительного оружия в Киев.

Напомним, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Италия готова помочь Украине в разминировании портов.

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