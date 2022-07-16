Постачання зброї Україні з Італії опинилося під загрозою: що сталося

Італійський міністр звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу глави Кремля Володимира Путіна і закликав партії не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в парламенті.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми зможемо надіслати зброю Україні. Це одна з багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.

Він заявив, якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів,

"Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани", - зазначив міністр.

За словами глави МЗС Італії, якщо уряд впаде в середу, то не буде можливості підписувати будь-які нові енергетичні контракти.

"І це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", - зазначив Ді Майо.

Він також підкреслив, що саме прем'єр Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять політиці Путіна.

"Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС", - зауважив міністр.

Політична криза в Італії

Нагадаємо, що глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

Після чого міністр закордонних справ Італії заявив про вихід з партії "Рух п'яти зірок", щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. Політик засудив дії Путіна.

Згодом також стало відомо, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про відставку, він пережив вотум недовіри в сенаті, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування "Рухом 5 зірок", ключовим союзником коаліції.

Однак президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку Драгі. Таким чином, у парламенті країни має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

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