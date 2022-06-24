Поставки газа через "Северный поток-1" могут полностью прекратиться: когда именно

Прокачка российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через Украину может полностью прекратиться. Это может произойти уже в конце осени.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине".

Такое мнение высказал изданию генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский и пояснил, таким образом Россия будет пытаться заставить Европу запустить "Северный поток-2".

"Расчет России на то, что немецкий бюргер, французский обыватель, учитывая, что в парламенте Франции 89 депутатов от партии Мари Ле Пен, в Италии есть серьезное лобби - начнут сильно давить на правительство из-за повышения цены газа и проблем с отопительным сезоном", - считает Униговский.

Он предполагает, перевесит или информационное влияние, в том числе и с помощью Украины, что войну надо останавливать, используя санкции и заставляя выполнять Россию условия мирового сообщества, или же одержат победу опасения правительств стран Европы, из-за которых политики пойдут на позорный шаг, поддавшись шантажу и запустив "Северный поток-2".

При этом, он выразил уверенность, что правительство Германии все же устоит, а потому газопровод не сертифицируют и не запустят.

Напомним, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу.

При этом власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа, а жителей предупредили о росте цен на газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.