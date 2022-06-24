На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине

Россия толкает Европу в газовый кризис. Москва идет ва-банк, оказывая давление на страны ЕС. Удастся ли Кремлю додавить Евросоюз и добиться снятия санкций либо же его план провалится – ниже в материале РБК-Украина.

Россия уже третий месяц постепенно и целенаправленно усугубляет энергетические проблемы в Евросоюзе и Украине. Москва, сокращая поставки газа, пытается вынудить Европу сменить позицию в отношении войны в Украине, пойти на уступки и смягчить санкции, если не вовсе их отменить.

И это при том, что сама РФ, уменьшив объемы экспорта, продолжает получать сверхприбыли от продажи энергоресурсов из-за высоких цен на мировом рынке. Доходы российских компаний от продажи нефти и газа в Европу с марта увеличились вдвое и практически покрывают потери Москвы от введенных санкций.

Шантаж России отчасти удается – Европа идет на некоторые уступки. В мае большинство европейских компаний приняли условия РФ платить за газ в рублях, хотя изначально и в Еврокомиссии, и в ряде стран ЕС назвали это неприемлемым. Ведь такая форма оплаты фактически является обходом санкций.

В итоге, учитывая безвыходность ситуации, условия России пришлось принять. Ведь Москва начала отключать от газа компании, которые отказались от новых условий, а альтернативы поставок газа не было. Первыми отключили компании Польши и Болгарии. Но эти страны смогли быстро перейти на других поставщиков – позволила инфраструктура и объемы потребления.

В июне "Газпром" предпринял второй шаг шантажа – остановил две газотурбины на "Северном потоке-1". Из-за этого поставки газа в Европу сократились более чем наполовину – с 170 до 67 млн кубометров в сутки.

Официальная причина – "Газпром" из-за санкций не может получить из ремонта турбины Siemens. К тому же до 28 июня перекрыт "Турецкий поток" для проведения профилактических работ. А на днях появилась информация, что "Газпром" во второй декаде июля намерен остановить СП-1 на плановый ремонт. Нельзя исключать, что сроки работ могут продлить. И в такой ситуации без российского газа заполнить хранилища в ЕС к октябрю на 80-90% не получится.

Министр экономики Германии Роберт Хабек уже назвал сокращение поставок по СП-1 экономической атакой России на Европу. "Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - подчеркнул Хабек.

Европа ждет перекрытия газового вентиля

В ЕС ожидают, что через некоторое время поставки газа из РФ прекратятся полностью. Чтобы спасти положение, в Европе начали активно искать альтернативные варианты.

Германия собирается разморозить угольные электростанции и продлить срок использования атомных АЭС, которые планировали закрыть до конца года. Об увеличении угольной генерации заговорили в Австрии и Италии – странах, которые вместе с Германией более других в ЕС зависят от поставок газа из России.

Кроме того, придется сокращать потребление газа и населению, и промышленности Европы. В этом случае в ЕС опасаются общественного недовольства.

В России уже практически не скрывают, что своими действиями пытаются добиться запуска СП-2. "Вы знаете, "Северный поток-2", две нитки находятся под давлением и газ можно сегодня начать поставлять в Германию. Он не запущен, потому что не сертифицирован", - заявил на днях глава "Газпрома" Алексей Миллер.

СП-2 был заморожен еще осенью прошлого года. РБК-Украина подробно писало об этом в декабре.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, то поставки газа по СП-1 и через Украину полностью прекратятся уже в конце осени. Тем самым Россия будет пытаться вынудить Европу запустить СП-2.

"Расчет России на то, что немецкий бюргер, французский обыватель, учитывая, что в парламенте Франции 89 депутатов от партии Мари Ле Пен, в Италии есть серьезное лобби – начнут сильно давить на правительство из-за повышения цены газа и проблем с отопительным сезоном", – рассуждает собеседник.

По его мнение, перевесит или информационное воздействие, в том числе и с помощью Украины, что войну надо останавливать, используя санкции и принуждая выполнять Россию условия мирового сообщества, или же победят опасения правительств стран Европы, из-за которых политики пойдут на постыдный шаг, поддавшись шантажу и запустив СП-2. При этом, как полагает Униговский, правительство Германии все же устоит, а потому газопровод не сертифицируют и не запустят.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также сомневается, что Германия уступит России. Недавно Берлин пошел навстречу Москве, выделив кредит в 10 млрд евро для спасения от банкротства бывшей "дочки" "Газпрома" Gazprom Germania. Но давление РФ после этого не снизилось.

"Я думаю, что больше шагов навстречу Германия делать не будет", - отметил Харченко. Сейчас, считает он, главная задача – сбить цены. Рынок энергоресурсов находится в постоянном напряжении и цены реагируют практически на каждую новость от "Газпрома".

К примеру, после информации о ремонте СП-1 в июле цена газа на споте превысила 1500 долларов за тысячу кубометров. Помочь снизить цену газа и нефти, считает Харченко, могут США за счет увеличение поставок LNG и энергоресурсов из Венесуэлы, Ирака и Сирии.

Заполнение хранилищ и конфликт с Витренко

Рост цен на газ, безусловно, усложняет его закупку и Украиной. Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" практически не импортирует ресурс из-за высокой цены и нехватки средств на закупку. Но к октябрю по решению правительства в хранилищах необходимо накопить 19 млрд кубометров – эта цифра учитывает максимальные риски в процессе подготовки и прохождения отопительного сезона.

Этот план включают в себя 10 млрд кубов уже имеющихся в ПХГ (на начало июня), плюс 4 млрд кубов собственной добычи с июня по сентябрь и 5 млрд кубометров, которые еще предстоит импортировать. Учитывая округление цифр, импорт может быть ближе к 6 млрд кубометров. В НАК не согласны с таким объемом, считая, что он завышен. Ранее в компании говорили о возможности закупки до 3 млрд кубометров газа по импорту.

По информации РБК-Украина, на прошлой неделе на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмыгалем и Юрием Витренко именно по поводу объемов закачки газа в ПХГ. Это подтвердили несколько источников, которые были свидетелями публичного общения премьера и главы НАК.

"Была серьезная перепалка с употреблением нелицеприятных выражений главой НАК. Он отказывался составлять график закачки, настаивая, что столько газа не нужно", – заявил один из собеседников.

Витренко считает, что 19 млрд кубометров газа – это слишком много. На зиму, даже с запасом, будет достаточно и 15 млрд. Об этом, по информации издания, он заявил на совещании в довольно некорректной форме, чем и вызвал возмущение премьера, и подтвердил на пресс-конференции.

"Если правительство хочет обеспечить уровень 19 млрд кубометров газа, тогда, особенно учитывая график, когда это надо делать, – это уже задание правительства обеспечить необходимое финансирование для закупки такого объема импортного газа", – заявил Витренко во время общения с журналистами.

"Нафтогаз" надеется получить от правительства 226 млрд гривен в текущем году, в том числе, и для закупки газа. "Газа хватает тем, кто платит рыночную цену", – заключил Витренко.

В эту сумму входит компенсация долгов облгазов и газсбытов на 76 млрд гривен, а также разницы цены газа по специальным обязательствам для нужд населения – 150 млрд гривен. Средства должны выделяться из спецфонда за счет поступлений иностранных доноров. Именно такая формулировка прописана в проекте закона, который еще не приняла Рада.

Глава НАК рассчитывает, что деньги в спецфонд поступят за счет "энергетического" ленд-лиза от доноров США. То есть, как вариант, НАК хочет получить газ во временное пользование на два года, а затем вернуть его.

"Поскольку ленд-лиз по крайней мере гипотетически означает, что вам дают во временное пользование оружие и вы должны потом вернуть, мы сказали, что в такой ситуации мы можем говорить о том, что мы вернем эти объемы газа, например за два года. Также учитывая, что мы берем газ про запас и он не будет потреблен, также каким-то образом мы сможем потом его отдавать", – сообщил Витренко на пресс-конференции, добавив, что это один из вариантов, который обсуждается с западными партнерами.

Пока доноры не подтвердили свое согласие выделять деньги на газ. Но если финансирование "Нафтогаза" из спецфонда будет зафиксировано в законе, то компания получит основания в перспективе требовать выполнении этой нормы. Либо же невыполнение решения правительства о закачке газа может быть оправдано невыполнением закона о финансировании.

Частично НАК самостоятельно сможет обеспечить средства на импорт небольшого объема газа за счет кредитов, в том числе от ЕБРР. Банк уже принял решение о выделении 300 млн долларов для компании. Пока поступило 50 млн как компенсация потерь добычи.

По словам Витренко, кредит может быть существенно увеличен. Но источники издания на банковском рынке говорят, что пока переговоры по этому вопросу не велись. Сейчас общий кредитный пакет от ЕБРР составляет 1 млрд долларов, включая 300 млн на газ.

Кроме того, по словам Витренко, НАК хочет привлечь часть средств от реализации активов "Укртранснафты", что на сегодняшний день, по словам источников, выглядит достаточно проблематичным.

Уже в следующем отопительном сезоне проблема может быть даже не с физическим наличием газа или угля, которого в Украине достаточно, а с возможностью их использовать. Если в результате российских атак будут повреждены или уничтожены генерирующие мощности, то запасы угля и газа никакой роли не сыграют, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Но если "Энергоатом" будет готов работать всеми имеющимися блоками, то без электричества Украина не останется. Даже с учетом рисков, связанных с захватом Запорожской АЭС, которая может "выпасть" из энергосистемы в любой момент.

"В плохом сценарии: если разобьют угольную генерацию и перекроют газ, то при нормальной работе "Энергоатома" (станциями на контролируемой территории) мы проходим следующий отопительный сезон", - заявил Харченко.

Балансировать электрическую генерацию, по его мнению, Украина сможет за счет импорта электроэнергии из ЕС.