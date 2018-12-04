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Постановления об отмене бюджета-2019 готовы к рассмотрению в Раде, - комитет ВР

Новости » Политика    04.12.2018 - 14:43
Постановления об отмене бюджета-2019 готовы к рассмотрению в Раде, - комитет ВР
Фото: Владимир Арешонков (УНИАН)

Комитет по вопросам регламента рассмотрел соответствующие постановления

Комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрел постановления об отмене проекта государственного бюджета на 2019 год и проекта внесения изменений в Налоговый кодекс. Об этом РБК-Украина сообщил член регламентного комитета Владимир Арешонков.

По его словам, всего было рассмотрено несколько постановлений об отмене проектов, принятых 23 ноября.

"Комитет рассмотрел постановления, и принято решение вынести на рассмотрение Верховной рады. Все постановления были рассмотрены, их было больше двух - от Левченко и Каплина. Сейчас от председателя ВР зависит, вынесут ли их в сессионный зал. Но все уже готово к их рассмотрению", - добавил нардеп.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий анонсировал, что во вторник Верховная рада рассмотрит постановления об отмене голосований за бюджет-2019 и Налоговый кодекс. Парубий призывал ВР рассмотреть эти постановления в первую очередь, однако первый заместитель главы комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет сможет рассмотреть постановления только в 12:00 вторника.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 ноября в шесть утра депутаты ВР одобрили во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. За закон проголосовали 240 нардепов.

Добавим также, Рада 23 ноября ночью одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

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Темы: Бюджет-2019
Новости Украины Верховная Радарегламентный комитетБюджет 2019
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