Постанови про скасування бюджету-2019 готові до розгляду в Раді, - комітет ВР

Фото: Володимир Арешонков (УНІАН)

Комітет з питань регламенту розглянув відповідні постанови

Комітет з питань регламенту Верховної ради розглянув постанови про скасування проекту державного бюджету на 2019 рік та проекту внесення змін до Податкового кодексу. Про це РБК-Україна повідомив член регламентного комітету Володимир Арешонков.

За його словами, загалом було розглянуто декілька постанов про скасування проектів, прийнятих 23 листопада.

"Комітет розглянув постанови, і прийнято рішення винести на розгляд Верховної ради. Всі постанови були розглянуті, їх було більше двох - від Левченка та Капліна. Наразі від голови ВР залежить, чи винесуть їх у сесійну залу. Але все вже готово до їх розгляду", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше глава ВР Андрій Парубій анонсував, що у вівторок Верховна рада розгляне постанови про скасування голосувань за бюджет-2019 і Податковий кодекс. Парубій закликав ВР розглянути ці постанови в першу чергу, однак перший заступник глави комітету з питань регламенту Павло Пинзеник заявив, що комітет зможе розглянути постанови тільки о 12:00 вівторка.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 листопада о шостій ранку депутати ВР схвалили в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. За закон проголосували 240 нардепів.

Додамо також, Рада 23 листопада вночі схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".