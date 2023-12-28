Постачав техніку в Крим. Директору окупаційного підприємства винесли вирок

Директора окупаційного підприємства, який постачав техніку для пункту пропуску в Криму було засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що засновник та директор ТОВ, здійснюючи господарську діяльність у співпраці з ворогом, уклав контракт з федеральною установою, що відповідає за будівництво та експлуатацію об'єктів "роскордону" в Криму.

На виконання умов договору, засуджений облаштував засобами відеонагляду незаконно створений окупантами пункт пропуску "Джанкой".

Водночас підприємниць достовірно знав про заборону займатися такою діяльністю у співпраці з державою-окупантом.

Завдяки діям правоохоронців, директора окупаційного підприємства на півострові визнано винним у колабораційній діяльності та заочно засуджено до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

СБУ полює на зрадників України

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.

Нагадаємо, українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

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