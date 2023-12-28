Поставлял технику в Крым. Директору оккупационного предприятия вынесли приговор

Директор оккупационного предприятия, который поставлял технику для пункта пропуска в Крыму был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что основатель и директор ООО, осуществляя хозяйственную деятельность в сотрудничестве с врагом, заключил контракт с федеральным учреждением, отвечающим за строительство и эксплуатацию объектов "роскордона" в Крыму.

Во исполнение условий договора, осужденный обустроил средствами видеонаблюдения незаконно созданный оккупантами пункт пропуска "Джанкой".

В то же время предпринимательница достоверно знал о запрете заниматься такой деятельностью в сотрудничестве с государством-оккупантом.

Благодаря действиям правоохранителей, директор оккупационного предприятия на полуострове признан виновным в коллаборационной деятельности и заочно приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

СБУ охотится на предателей Украины

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.

Напомним, украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

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