Чат-бот "єВорог". Українцям нагадали, як можна допомогти нищити окупантів
Українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".
Як розпізнати колаборанта:
- воює на боці РФ;
- пропагує російську владу та державу;
- організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
- заперечує збройну агресію Росії;
- допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг.
Зауважимо, що в заявці в чат-бот необхідно вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта.
Зокрема, це:
- ПІБ;
- дата народження;
- адреса;
- детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.
"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.
Також українські спецслужби цікавить інформація про:
- ракетні комплекси С300 та Іскандер;
- системи зв’язку;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- бензовози;
- скупчення техніки;
- переміщення колон техніки;
- транспортування техніки залізницею;
- склади з боєприпасами;
- позиції артилерії.
Боротьба окупантів з підпіллям у Запорізькій області
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.
Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати 2відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.
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