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К снабжению ВСУ допустили бронетранспортер "Хорунжий": что о нем известно

Понедельник 02 сентября 2024 14:18
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К снабжению ВСУ допустили бронетранспортер "Хорунжий": что о нем известно Фото: бронетранспортер "Хорунжий" (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины допустило к поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) отечественный бронетранспортер (БТР) "Хорунжий". Он является результатом модификации советского БТР-60.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Корпус БТР изготовлен из высококачественной финской стали, что позволяет усилить ее баллистическую защиту без увеличения массы. В частности корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником. Лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

"Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила", - добавляет Минобороны.

В целом БТР значительно мощнее советского БРТ-60, поскольку вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса он оборудован дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил, что позволяет разогнать машину до скорости более 80 км/ч. В частности, вместимость баков обеспечивает ход в более чем полтысячи километров.

Фото: бронетранспортер "Хорунжий" (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины", - отмечает Минобороны.

Также обновленный БТР оборудован современной электроникой, камерами видеонаблюдения, системами кондиционирования и автономным генератором.

В вооружении "Хорунжего" - боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм. БТР производится в шести вариантах:

  • линейный бронетранспортер;
  • транспортировщик личного состава;
  • санитарно-эвакуационная;
  • ремонтно-эвакуационная;
  • командно-штабная;
  • самоходная минометная машины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время Дня независимости президент Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". Уже на следующий день он ее продемонстрировал.

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