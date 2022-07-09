На пост премьера Британии может выдвинуться еще один кандидат

Канцлер Надхим Захави может объявить о своем выдвижении на пост премьер-министра Великобритании в понедельник, 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Захави только на прошлой неделе назначили канцлером после отставки Риши Сунака.
Он отметил, что выдвигает новое видение Консервативной партии и Британии в целом, и перечислил свои обещания:
Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.
РБК-Украина писало о потенциальных кандидатах в премьеры Великобритании и что отставка Джонсона означает для украинской стороны.