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На посаду прем'єра Британії може висунитись ще один кандидат

Фото: канцлер скарбниці Британії Надхім Захаві (facebook.com/NadhimZahawi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Надхім Захаві може оголосити про своє висування на посаду прем'єр-міністра Великої Британії в понеділок, 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Захаві лише минулого тижня призначили канцлером після відставки Ріші Сунака.

Він зазначив, що висуває нове бачення Консервативної партії та Британії загалом, і перерахував свої обіцянки:

  • знизити податки для окремих осіб, сімей і бізнесу;
  • збільшити витрати на оборону "у відповідь на варварство війни Путіна в Україніі;
  • продовжити освітню реформу.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з поста прем'єр-міністра Британії.

РБК-Україна писало про потенційних кандидатів у прем'єри Великобританії та що відставка Джонсона означає для української сторони.

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Великобританія