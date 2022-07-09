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На пост премьера Британии может выдвинуться еще один кандидат

Новина українською →
Великобритания, Суббота 09 июля 2022 21:21
На пост премьера Британии может выдвинуться еще один кандидат Фото: канцлер казны Британии Надхим Захави (facebook.com/NadhimZahawi)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Надхим Захави может объявить о своем выдвижении на пост премьер-министра Великобритании в понедельник, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Захави только на прошлой неделе назначили канцлером после отставки Риши Сунака.

Он отметил, что выдвигает новое видение Консервативной партии и Британии в целом, и перечислил свои обещания:

  • снизить налоги для отдельных лиц, семей и бизнеса;
  • увеличить расходы на оборону "в ответ на варварство войны Путина в Украине;
  • продолжить образовательную реформу.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.

РБК-Украина писало о потенциальных кандидатах в премьеры Великобритании и что отставка Джонсона означает для украинской стороны.

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