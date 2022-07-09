На посаду прем'єра Британії може висунитись ще один кандидат
Фото: канцлер скарбниці Британії Надхім Захаві (facebook.com/NadhimZahawi)
Канцлер Надхім Захаві може оголосити про своє висування на посаду прем'єр-міністра Великої Британії в понеділок, 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Захаві лише минулого тижня призначили канцлером після відставки Ріші Сунака.
Він зазначив, що висуває нове бачення Консервативної партії та Британії загалом, і перерахував свої обіцянки:
- знизити податки для окремих осіб, сімей і бізнесу;
- збільшити витрати на оборону "у відповідь на варварство війни Путіна в Україніі;
- продовжити освітню реформу.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з поста прем'єр-міністра Британії.
РБК-Україна писало про потенційних кандидатів у прем'єри Великобританії та що відставка Джонсона означає для української сторони.