Поспішала на нігті: в Польщі українка отримала шалений штраф

У Польщі 23-річна українка отримала максимальний штраф за значне перевищення швидкості на трасі. Жінка розігнала свій Mercedes майже до 200 км/год, поспішаючи на манікюр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce24 .

Деталі порушення

За даними видання, інцидент стався на швидкісній трасі S17 у напрямку Варшави.

Патрульні на автомобілі без розпізнавальних знаків зафіксували Mercedes, який агресивно обганяв інші авто. Відеореєстратор показав швидкість майже 200 км/год при дозволених 120 км/год.

За кермом перебувала громадянка України, яка проживає у польській столиці. Свою швидку їзду вона пояснила правоохоронцям запізненням до салону краси.

Покарання та наслідки

За грубе порушення правил дорожнього руху поліцейські виписали жінці штраф у розмірі 2500 злотих (близько 25000 гривень). Крім того, водійка отримала 15 штрафних балів.

Поліція також попередила жінку про правила рецидиву - якщо протягом наступних двох років вона знову суттєво перевищить швидкість, сума штрафу подвоїться і складе вже 5000 злотих.