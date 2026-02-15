Поспішала на нігті: в Польщі українка отримала шалений штраф
У Польщі 23-річна українка отримала максимальний штраф за значне перевищення швидкості на трасі. Жінка розігнала свій Mercedes майже до 200 км/год, поспішаючи на манікюр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce24.
Читайте також: У Польщі автомобіль згорів після ДТП: попередньо, загинули п'ятеро українців
Деталі порушення
За даними видання, інцидент стався на швидкісній трасі S17 у напрямку Варшави.
Патрульні на автомобілі без розпізнавальних знаків зафіксували Mercedes, який агресивно обганяв інші авто. Відеореєстратор показав швидкість майже 200 км/год при дозволених 120 км/год.
За кермом перебувала громадянка України, яка проживає у польській столиці. Свою швидку їзду вона пояснила правоохоронцям запізненням до салону краси.
Покарання та наслідки
За грубе порушення правил дорожнього руху поліцейські виписали жінці штраф у розмірі 2500 злотих (близько 25000 гривень). Крім того, водійка отримала 15 штрафних балів.
Поліція також попередила жінку про правила рецидиву - якщо протягом наступних двох років вона знову суттєво перевищить швидкість, сума штрафу подвоїться і складе вже 5000 злотих.
Українці в ДТП за кордоном
Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталася інша серйозна аварія. На трасі автомобіль влетів у автобус із 26 українцями. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні пошкодження.
Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі після ДТП вщент згорів легковий автомобіль. За даними польської сторони, причиною займання став сильний удар під час зіткнення.
Крім того, дорожньо-транспортна пригода з нашими громадянами сталася і у Фінляндії, де український автобус із пасажирами потрапив в аварію на слизькій дорозі.