Головна » Новини » Надзвичайні події

Поспішала на нігті: в Польщі українка отримала шалений штраф

Польща, Неділя 15 лютого 2026 18:00
UA EN RU
Поспішала на нігті: в Польщі українка отримала шалений штраф Фото: в Польщі українку оштрафували за швидкість 200 км/год (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Польщі 23-річна українка отримала максимальний штраф за значне перевищення швидкості на трасі. Жінка розігнала свій Mercedes майже до 200 км/год, поспішаючи на манікюр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce24.

Деталі порушення

За даними видання, інцидент стався на швидкісній трасі S17 у напрямку Варшави.

Патрульні на автомобілі без розпізнавальних знаків зафіксували Mercedes, який агресивно обганяв інші авто. Відеореєстратор показав швидкість майже 200 км/год при дозволених 120 км/год.

За кермом перебувала громадянка України, яка проживає у польській столиці. Свою швидку їзду вона пояснила правоохоронцям запізненням до салону краси.

Покарання та наслідки

За грубе порушення правил дорожнього руху поліцейські виписали жінці штраф у розмірі 2500 злотих (близько 25000 гривень). Крім того, водійка отримала 15 штрафних балів.

Поліція також попередила жінку про правила рецидиву - якщо протягом наступних двох років вона знову суттєво перевищить швидкість, сума штрафу подвоїться і складе вже 5000 злотих.

Українці в ДТП за кордоном

Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталася інша серйозна аварія. На трасі автомобіль влетів у автобус із 26 українцями. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні пошкодження.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі після ДТП вщент згорів легковий автомобіль. За даними польської сторони, причиною займання став сильний удар під час зіткнення.

Крім того, дорожньо-транспортна пригода з нашими громадянами сталася і у Фінляндії, де український автобус із пасажирами потрапив в аварію на слизькій дорозі.

