ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Спешила на ногти: в Польше украинка получила бешеный штраф

Польша, Воскресенье 15 февраля 2026 18:00
UA EN RU
Спешила на ногти: в Польше украинка получила бешеный штраф Фото: в Польше украинку оштрафовали за скорость 200 км/ч (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Польше 23-летняя украинка получила максимальный штраф за значительное превышение скорости на трассе. Женщина разогнала свой Mercedes почти до 200 км/ч, спеша на маникюр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce24.

Читайте также: В Польше автомобиль сгорел после ДТП: предварительно, погибли пятеро украинцев

Детали нарушения

По данным издания, инцидент произошел на скоростной трассе S17 в направлении Варшавы.

Патрульные на автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали Mercedes, который агрессивно обгонял другие авто. Видеорегистратор показал скорость почти 200 км/ч при разрешенных 120 км/ч.

За рулем находилась гражданка Украины, которая проживает в польской столице. Свою быструю езду она объяснила правоохранителям опозданием в салон красоты.

Наказание и последствия

За грубое нарушение правил дорожного движения полицейские выписали женщине штраф в размере 2500 злотых (около 25000 гривен). Кроме того, водитель получила 15 штрафных баллов.

Полиция также предупредила женщину о правилах рецидива - если в течение следующих двух лет она снова существенно превысит скорость, сумма штрафа удвоится и составит уже 5000 злотых.

Украинцы в ДТП за рубежом

Напомним, недавно в Польше произошла другая серьезная авария. На трассе автомобиль влетел в автобус с 26 украинцами. В результате столкновения транспортные средства получили значительные повреждения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше после ДТП полностью сгорел легковой автомобиль. По данным польской стороны, причиной возгорания стал сильный удар во время столкновения.

Кроме того, дорожно-транспортное происшествие с нашими гражданами произошло и в Финляндии, где украинский автобус с пассажирами попал в аварию на скользкой дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша Штрафы Полицейские
Новости
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы