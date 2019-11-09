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Под посольством Польши устроили акцию в поддержку Мазура

Новости » Общество     09.11.2019 - 20:55
Под посольством Польши устроили акцию в поддержку Мазура
Фото: акция под посольством Польши (hromadske.ua)

Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура

В Киеве под посольством Польши устроили акцию в поддержку задержанного в Польше по запросу России сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека, активиста и добровольца Игоря Мазура. Об этом сообщает "Громадське".

Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее. Также митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного.

"Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку. Ибо кроме как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст обширный комментарий", - заявил участник акции Богдан Ходаковский.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

Вопрос экстрадиции украинца Мазура в Россию будет решать польская сторона, - консул Судебное заседания по делу Мазура состоится до 12 ноября
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