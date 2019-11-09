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Під посольством Польщі влаштували акцію на підтримку Мазура

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 20:55
Під посольством Польщі влаштували акцію на підтримку Мазура
Фото: акція під посольство Польщі (hromadske.ua)

Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура

У Києві під посольством Польщі влаштували акцію на підтримку затриманого в Польщі за запитом Росії співробітника секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини, активіста і добровольця Ігоря Мазура. Про це повідомляє "Громадське".

Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура як можна швидше. Також мітингувальники закликали не ображати посольство і кажуть, що прийшли проінформувати поляків, що вони затримали невинуватого.

"Ми прийшли на підтримку Ігоря Мазура. Ми сподіваємося, що польські правоохоронці зробили помилку. Бо крім як сприяння російським спецслужбам це назвати не можна. Сподіваємося, що хтось із посольства зараз приїде дасть обширний коментар", - заявив учасник акції Богдан Ходаковський.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні. Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що консул України виїхав до місця затримання Мазура, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію. Вони також обговорили питання адвокатської захисту. В даний час опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Питання екстрадиції українця Мазура до Росії вирішуватиме польська сторона, - консул Судове засідання у справі Мазура відбудеться до 12 листопада
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