Посольство звернулося до українців у Туреччині через землетрус
Українців, що перебувають у Туреччині, просять бути пильними та обережними при пересуванні по країні через землетрус та сильні хуртовини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Туреччині.
"У зв’язку із складною та небезпечною сейсмічною та метеорологічною ситуацією на території Турецької Республіки, що спричинила складні умови на автошляхах Туреччини, перебої зі зв’язком та енергопостачанням на південному сході країни та обмеження роботи аеропортів через сильні хуртовини, просимо Вас бути пильними та обережними при плануванні своїх пересувань по території Турецької Республіки та перебування в місцях сильної сейсмічної дії", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що посольство вживає заходи з пошуку та сприяння українцям, які могли постраждати внаслідок сьогоднішнього землетрусу, та перебуває на постійному контакті з державними органами Туреччини і відповідними відомствами.
Окрім того, для захисту, сприяння та допомоги в посольстві цілодобово діє гаряча лінія.
Якщо у вас є інформації щодо постраждалих українців, або ви потребуєте невідкладної допомоги, посольство просить звернутись за телефоном: +90 539 550 98 98.
Для зв’язку з регіональними відділеннями AFAD, просять використовувати такі контакти:
- AFAD MARAŞ: 0344 2214991
- AFAD ADANA: 0322 2272854
- AFAD HATAY: 0326 1120000
- AFAD GAZİANTEP: 0342 4281118
- AFAD DİYARBAKIR: 0412 3261158
- AFAD ADIYAMAN: 0416 2161231
- AFAD URFA: 0414 3137290.
Як повідомлялося раніше, через сильний землетрусу на південному сході Туреччини загинули щонайменше 912 людей, більше 5 тисяч зазнали поранень.
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